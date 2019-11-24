Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر تصور مقترح جلسات مؤتمر 'الشأن العام' برعاية الرئيس السيسي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:38 م
Advertisements
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
انطلقت اليوم، فعاليات ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، والتي يستضيفها منتدى أخبار اليوم للسياسات، والذي تُعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس جامعة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، بالإضافة للدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والروائي يوسف القعيد، وعدد من كبار الكُتاب والمفكرين السياسيين.


ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية، وبالتنسيق مع الكاتب والصحفي ياسر رزق رئيس منتدى أخبار اليوم للسياسات، بما يضم من قامات فكرية ووطنية، وتُعقد الجلسة الحوارية النقاشية بمقر المنتدى، بقصد الوصول إلى وضع رؤية مشتركة وتصور وطني لجلسات المؤتمر.


وكانت جريدة الجمهورية، استضافت الخميس 14 نوفمبر، أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف بعنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأدار الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


كما حضرت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكُتاب.


ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر بصورة مبدأية في منتصف يناير المقبل، وذلك بعد وضع اعتبارات كثيرة، أهمها ما تقره الرئاسة المصرية، بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حضوره ومشاركته، بالإضافة إلى وضع مؤتمر تُعده الأوقاف في يناير المقبل، في الحسبان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ياسر رزق مؤسسة الأخبار مؤتمر الشأن العام الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ ساعتين و 11 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ حوالي 3 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

غدًا.. "الجمهورية" تستضيف أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

اليوم.. "الجمهورية" تستضيف أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام

افتتاح أولى الجلسات التخضيرية لمؤتمر الشأن العام بـ'الجمهورية'

العصار: مصر حاليًا في مرحلة العبور الثاني.. وهناك ٧ قنوات خارجية تكرس الجهد ضدها

سعد سليم: كثرة الحديث في الدين والسياسية والاقتصاد جعلت الرئيس يطرح مؤتمر 'الشأن العام'

اليوم.. 'أخبار اليوم' تستضيف ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مؤتمر الشأن العام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

07:22 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status