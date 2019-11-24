ننشر تصور مقترح جلسات مؤتمر 'الشأن العام' برعاية الرئيس السيسي

انطلقت اليوم، فعاليات ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، والتي يستضيفها منتدى أخبار اليوم للسياسات، والذي تُعد لعقده وزارة الأوقاف المصرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس جامعة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، بالإضافة للدكتور سامي عبدالعزيز عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، والكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والروائي يوسف القعيد، وعدد من كبار الكُتاب والمفكرين السياسيين.









ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية، وبالتنسيق مع الكاتب والصحفي ياسر رزق رئيس منتدى أخبار اليوم للسياسات، بما يضم من قامات فكرية ووطنية، وتُعقد الجلسة الحوارية النقاشية بمقر المنتدى، بقصد الوصول إلى وضع رؤية مشتركة وتصور وطني لجلسات المؤتمر.









وكانت جريدة الجمهورية، استضافت الخميس 14 نوفمبر، أولى جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، الذي تعد لعقده وزارة الأوقاف بعنوان "ضوابط ومقومات الحديث في الشأن العام"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.









وأدار الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء مهندس محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.









كما حضرت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكُتاب.







