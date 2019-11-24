Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس مياه الإسكندرية: عودة مياه الشرب عقب إصلاح خط سموحة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:36 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تفقد اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، يرافقه المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، وجميع الجهات المعنية، موقع كسر ماسورة مياه ١٢ بمنطقة سموحة أمام التعاونيات أسفل كوبري ١٥ مايو، وذلك لمتابعة تطورات الموقف، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه مرة أخرى.

وصرح رئيس الشركة أنه تم الآن غلق كافة المحابس وقطع المياه عن المنطقة المحيطة، والبدء في إصلاح الكسر، منوها أنه سيتم عودة ضح المياه مرة أخرى خلال ساعتين من الآن عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح على الوجه الأكمل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر الاسكندرية اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ ساعة و 28 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ 36 دقيقة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 6 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عودة الحركة المرورية لطبيعتها عقب إصلاح كسر مأسورة مياه رئيسية ببني سويف (صور)

كسر في ماسورة يتسبب في قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بالإسكندرية

بعد 17 ساعة.. إصلاح ماسورة مياه الشرب الرئيسية بدمنهور (صور)

إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية في "الضهرية" بالبحيرة (صور)

انفجار ماسورة مياه أمام شبكة كهرباء الأربعين بالسويس "صور"

رئيس شركة مياه الإسكندرية يكشف موعد عودة المياه بعد كسر ماسورة بالساحل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

07:22 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status