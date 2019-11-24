رئيس مياه الإسكندرية: عودة مياه الشرب عقب إصلاح خط سموحة

وذلك لمتابعة تطورات الموقف، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه مرة أخرى.





وصرح رئيس الشركة أنه تم الآن غلق كافة المحابس وقطع المياه عن المنطقة المحيطة، والبدء في إصلاح الكسر، منوها أنه سيتم عودة ضح المياه مرة أخرى خلال ساعتين من الآن عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح على الوجه الأكمل.

تفقد اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، يرافقه المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، والمهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق، وجميع الجهات المعنية، موقع كسر ماسورة مياه ١٢ بمنطقة سموحة أمام التعاونيات أسفل كوبري ١٥ مايو،