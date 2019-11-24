أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

صرحت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم السبت، بأنها أصدرت 1339376 تأشيره، منذ بداية شهر محرم هذا العام وحتى 27 من ربيع الأول 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365 معتمرًا، وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 297491 معتمرًا، فيما سجلت إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835874 معتمرًا، عقب أتمامهم لمناسك العمرة والزيارة.







