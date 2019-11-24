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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:28 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 24/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || "بلومبرج": سأترشح للرئاسة لأهزم ترامب وأعيد بناء أمريكا


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أعلن الملياردير وقطب الأعمال البارز، مايكل بلومبرج، اليوم الأحد، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومنافسة دونالد ترامب.   


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصدار أكثر من مليون تأشيرة لضيوف الرحمن
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
صرحت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم السبت، بأنها أصدرت 1339376 تأشيره، منذ بداية شهر محرم هذا العام وحتى 27 من ربيع الأول 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 1133365 معتمرًا، وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 297491 معتمرًا، فيما سجلت إحصائيات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ 835874 معتمرًا، عقب أتمامهم لمناسك العمرة والزيارة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || قتلى وجرحى بانفجار سيارة تابعة للأمم المتحدة في كابول
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
انفجرت سيارة تابعة للأمم المتحدة في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل شخص أجنبي وإصابة 5 آخرين، وفق متحدث حكومي. 

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