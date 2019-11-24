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الجبير: إيران تتبنى نهجاً ظلامياً وعلى المجتمع الدولي ردعها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:31 م
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بوابة الفجر
أحمد ثابت
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أن إيران تنتهج رؤية ظلامية، وممارساتها في المنطقة تعوق الأمن والاستقرار.

وحمل خلال مشاركته في جلسة "الدبلوماسية الدفاعية والاستقرار الإقليمي" بمؤتمر حوار المنامة في دورته الـ15 الذي ينظمه سنويا المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة الخارجية البحرينية إيران مسؤولية الهجوم على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، وقال "إننا لا نريد حربا، لكن إيران بحاجة إلى محاسبة"، محذرا من محاولة استرضاء إيران بالحوار.

وشدد " أنه على إيران التخلي عن سلوكها الظلامي، واحترام سيادة الدول، والقانون الدولي، مشيرا إلى أنها دولة تحريضية تهدد النظام الدولي، وأن مفتاح الاستقرار هو الردع والتصميم الثابت من جانب المجتمع الدولي على ضرورة مواجهة النهج الظلامي الإيراني، وتشديد العقوبات عليها".

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الكلمات المفتاحية

عادل الجبير حوار المنامة ايران المجتمع الدولى

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