عبدالله السناوي: نريد السماحة السياسية والاقتصادية.. ولدينا مشروع وطني متجدد

قال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، إن عنوان مؤتمر "الشأن العام" يعطي عدة معانٍ قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، منوهًا بأن مصر لن تخترع مشروعها الوطني بل لديها مشروع وطني متجدد.



وأضاف خلال مشاركته في ثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية حول مؤتمر الشأن العام، بمؤسسة أخبار اليوم: "أظن أننا في حالة احتقان حقيقية في كافة القضايا والملفات، وهذه فرصة هائلة لفتح الحوار العام"، مشيرًا إلى أنه يؤيد اللواء محمد العصار في دعوته لمنح الأولوية للحوار السياسي في مؤتمر الشأن العام، الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي".



وتابع: "لا يمكن أن نقول كلامًا عن الإصلاح السياسي ثم نجد إحباطًا للحريات العامة، ويفقد الكلام حرمته وتأثيره، بل نريد السماحة السياسية والاقتصادية، والبحث عن التوافقات والنقاط المشتركة".



ولفت "السناوي" إلى ضرورة التحسب في استخدام العبارات، حتى لا يظن أحد أن هذا المؤتمر موجه ضد الأزهر الشريف، موضحًا أن أفضل سنوات حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هي من ٦٧ إلى ٧٠، والتي تمت فيها مراجعة الأخطاء وتقييم التجربة بعد الهزيمة وإعادة بناء الجيش المصري.



جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس جامعة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.