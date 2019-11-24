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كرم جبر يكشف خطة رقمنة المؤسسات الصحفية (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:31 م
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كرم جبر
كرم جبر
أمنية فوزي
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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المنصة الرقمية لمؤسسة الأهرام ستحتاج إلى أعداد كبيرة من الصحفيين، مؤكدًا أن رقمنة المؤسسات الصحفية هي بداية الإصلاح، سواء من الجانب المالي أو الإداري.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أنهم يركزون في المنصة على كيفية تعامل وسائل الإعلام المصرية مع السوشيال ميديا.

وأشار إلى أن المنصة تحتوي على دليل القراء، وتحتوي على قسم يتعامل مع السوشيال ميديا، ومشاكل المواطنين، مؤكدًا أن هذه المنصة ستحتوي على عدد كبير من المحررين الصحفيين.

وأكد أنه سيتم تطبيق نظام الرقمنة على جميع المؤسسات، لافتًا إلى أنه سيكون هناك التزام بجودة المواقع العالمية، متابعًا: "الإعلام المصري شيء قوي جدًا، في إيدينا قوة ضاربة".

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