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الأعلى للجامعات يوافق على بدأ الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:30 م
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بوابة الفجر
أبوبكر عبد المعز
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وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، اليوم فى اجتماع المجلس والذى حضره الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على بدأ الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس ابتداءً من العام الدراسي المقبل.

ومن جانبه قال الدكتور سيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، أن الجامعة تسير بخطى ثابته في طريق استكمال منظومة الكليات والمعاهد المتعلقة بالقطاع الطبي التي طالما انتظرها مجتمع الجامعة المحيط

واضاف الشرقاوى فى تصريحات صحفية له اليوم، انه سبق وأن افتتح بالفعل كلية الطب البشري بالجامعة واستقبلت أولى دفعاتها في العام الجامعي 2018- 2019، فضلا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية طب الأسنان، وكلية العلاج الطبيعي هذا بالإضافة إلى الدعم المتواصل من الدولة لأجل سرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى الجامعي.

الأعلى للجامعات يوافق على بدأ الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس (صور)
الأعلى للجامعات يوافق على بدأ الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس (صور)
الأعلى للجامعات يوافق على بدأ الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس (صور)
الأعلى للجامعات يوافق على بدأ الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس (صور)
الأعلى للجامعات يوافق على بدأ الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس (صور)
الأعلى للجامعات يوافق على بدأ الدراسة بالمعهد الفني للتمريض بجامعة السويس (صور)
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