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براتب يصل لـ4000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:27 م
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وظائف
وظائف
إسماعيل منطاوي
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر العديد من فرص العمل بإحدى شركات الأمن والحراسة بمساكن شيراتون، وبراتب يصل إلى 4000 جنيه.

وتتضمن الوظائف بالشركة، 150 فرد إداري، ويكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره على 39 سنة، على أن يتراوح الراتب من 2500 إلى 4000 جنيه.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر حوافز للانتظام، ومكافآت شهرية، تأمين، ترقيات، سكن، العمل بمحافظات جمهورية مصر العربية.

ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع المدير المسئول للشركة، الأستاذ محمد فاروق 01277177193.
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مؤهل متوسط فرص العمل راتب الوظائف القوى العاملة

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