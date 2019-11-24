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الشباب والرياضة تفتح تحقيق في واقعة راقصة نادي دمياط الرياضي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:26 م
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نادي دمياط الرياضي
نادي دمياط الرياضي
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انتابت حالة من الغضب أهالي دمياط، بعد تداول مقاطع فيديو وصور لوصلات رقص داخل إحدى صالات نادي دمياط الرياضي المؤجرة لإقامة الأفراح والمناسبات.

ومن جانبه قرر وزير الشباب والرياضة إحالة الواقعة للتحقيق، حيث قال الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن واقعة وجود راقصة في النادي الاجتماعي في محافظة دمياط، أحيلت للتحقيق من خلال الإدارة العامة للوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأضاف فوزي، أن عمل النوادي تحكمه ضوابط ولائحة داخلية، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق سوف تصدر تقرير عن ال واقعة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الواقعة.

وعقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى.

وشددت المحافظ فى مستهل الاجتماع على الارتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.

ووجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتى بدأت منذ يوليو الماضي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيرى ونائبي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التى تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه فى أداء مهام عمله.
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نادي دمياط الرياضي مصر راقصة تطهير ترع الشباب والرياضة اخبار

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