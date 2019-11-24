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الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 08:14 م
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امير مرتضي منصور
امير مرتضي منصور
السيد علي
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أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي  أن خروج الثلاثي طارق حامد ويوسف أوباما وعبد الله جمعة لاعبي الفريق الأول، من قائمة الفريق للقاء انبى جاء بسبب الإصابة حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو استبعادهم حفاظا عليهم.

ويواجه الزمالك فريق إنبي مساء غد الإثنين في الدوري الممتاز.

وكان قد كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إنبي، والمقرر لها مساء غد الإثنين في الدوري الممتاز.  

وضمت القائمة كلا من:

محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي

 محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع  

محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.

فيما خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمس السبت، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك مبارايات الدوري المصري فريق انبي امير مرتضي منصور الدوري المصري إنبي والزمالك

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