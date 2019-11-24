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حقوق الإنسان في البصرة تدعو إلى وقف نزيف الدم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:39 م
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بوابة الفجر
أسماء العزب
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دعت هيئة حقوق الإنسان في البصرة ، مساء الأحد، إلى وقف نزيف الدم واحترام مطالب المتظاهرين العراقيين، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".


هذا وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لوقف التدهور الأمني في محافظتي ذي قار والبصرة.

وقتل ستة متظاهرين بالرصاص في جنوب العراق الأحد مع تصاعد العصيان المدني بعد قرابة شهرين من احتجاجات دامية تعتبر بين الأكبر في التاريخ الحديث للبلاد، يقابلها غياب أي أفق لحل سياسي.

وتهز الاحتجاجات بغداد وبعض مدن الجنوب، مطالبة بـ"اسقاط النظام" وإجراء إصلاحات واسعة. ويتهم المحتجون الطبقة السياسية ب"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد.

 وقتل نحو 350 شخصاً، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات في الأول من أكتوبر.

وفي الناصرية التي تعد، مع الديوانية، رأس الحربة في موجة الاحتجاجات في الجنوب، قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص في مواجهات مع القوات الأمنية ليل السبت الأحد، بحسب مصادر طبية.

 وأوضحت المصادر أن 47 متظاهرا على الأقل جرحوا في مواجهات امتدت من ليل السبت وحتى وقت مبكر صباح الأحد.

 واليوم، قتل متظاهران في بلدة أم قصر في محافظة البصرة الغنية بالنفط.

 وقال عضو مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي لفرانس برس "قتل متظاهران اثنان بالرصاص الحي وجرح أكثر من خمسين متظاهرا (...) جراء تعرضهم لرصاص حي وقنابل الغاز المسيل للدموع" في أم قصر التي تضم ميناء حيويا بالنسبة الى العراق.

 ويأتي ذلك غداة مقتل متظاهرين بالرصاص المطاطي في مواجهات بين محتجين والقوات الأمنية في بغداد، ما رفع الى عشرة عدد الذين قضوا في مواجهات من هذا النوع في العاصمة منذ ليل الأربعاء الخميس.

 وشهد الأحد تصاعدا في حدة العصيان المدني في مدن الجنوب.


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الكلمات المفتاحية

وقف نزيف الدم قوات الأمن فساد حقوق الانسان البصرة

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