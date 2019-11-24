فيصل بن فرحان يستقبل وزيرين من القمر المتحدة وألمانيا





التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية نيلي آنن، والوفد المرافق معه.





وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.





وحضر الاستقبال، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.





كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف.





وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.





وحضر الاستقبال، معالي وزير الدولة للشؤون الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.





هذا وكان صدر أمر ملكي من لدن الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2019، بإعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير الخارجية من منصبه.

كما تضمنت الأوامر الملكية، تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وزيرًا للخارجية.

