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محسن عادل: القارة الأفريقية تمتلك المقومات لتكون أكبر قارة مصنعة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:46 م
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محسن عادل
محسن عادل
هدى عبدالرازق
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قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن هناك 4 موضوعات رئيسية ركزت عليها مناقشات الدائرة المستديرة ضمن جلسات منتدي أفريقيا 2019، كقطاع البنية الأساسية حيث كان هناك حديث عن ضرورة زيادة حجم الاستثمارات في القارة خلال الفترة المقبلة.

وأشار "عادل"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الرئيس السيسي كان واضحًا في تصريحاته عن مدى أهمية قطاع تكولوجيا المعلومات وأنه سيقود حركة التنمية في القارة الأفريقية، حيث أن هناك فرصة حقيقة للربط الإليكتروني بين دول القارة.

وأضاف أن القارة الأفريقية مليئة بالثروات المعدنية التي تؤهلها أن تكون سوق صناعي هام، ولكنه ينقصها أن تخلق لنفسها نقلة تصنيعية في مجالات مختلفة، بحيث تتحول من قارة مصدرة للمواد الخام إلى مصدرة للمنتجات، معقبا: "نمتلك كل المقومات لنكون أكبر قارة مصنعة".
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منتدى أفريقيا 2019 التصنيع فى افريقيا أفريقيا 2019

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