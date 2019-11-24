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عمالقة الطرب في الوطن العربي يجتمعون الخميس المقبل في "ليلة زعيم آسيا الهلال" بموسم الرياض

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:43 م
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ليلة زعيم آسيا الهلال
ليلة زعيم آسيا الهلال
هبة أحمد
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يستعد الفنان حسين الجسمي، وماجد المهندس، وراشد الفارس، ورابح صقر لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك على مسرح محمد عبده، في مدينة البوليفارد، بالسعودية، يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري.

انتعاشة فنية في السعودية 

ومن الجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية شهدت حالة رواج كبيرة الفترة الماضية منذ إنطلاق موسم الرياض بها، فقد بدأت فاعليات ذلك الموسم يوم11 أكتوبر الماضي، ومستمرة إلى شهر يناير عام 2020.

حفلات النجوم في موسم الرياض

وحدث في موسم الرياض حفلات عديدة لكبار النجوم في الوطن العربي منهم: شيرين عبد الوهاب،عمرو دياب، محمد رمضان، ديانا حداد، عمرو مصطفي، أصاله، تامر حسني، نانسي عجرم، تامر عاشور، عاصي الحلاني، رامي صبري، نجوي كرم، صابر الرباعي، حسين الجسمي، وغيرهم من النجوم.

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