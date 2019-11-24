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فعل فاضح في جامعة بني سويف.. ضبط شخص كشف عن عورته أمام الطالبات

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:43 م
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جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
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ضبط أفراد الأمن الإداري بجامعة بني سويف، اليوم الأحد، حاصل على مؤهل جامعي، لاتهامه بكشف عورته أمام طالبات كلية التربية وعاملة بالكلية أثناء تقدمه لدورة تخاطب بالكلية.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا، من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بتمكن الأمن الإداري بكلية التربية بجامعة بني سويف، من ضبط شخص لإتيانه أفعال خادشة للحياء داخل الكلية.

وانتقل ضباط قسم بني سويف، حيث تم التقابل مع الأمن الإداري بكلية التربية على باب الكلية من الخارج، وقدموا مذكرة مفادها أثناء مرور أفراد أمن الكلية تمكنوا من ضبط " أيمن. ر. ع " 38 عام، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية وحاليًا يعمل بدار خيري بمدينة نصر، ومقيم شارع 8 بنى سويف الجديدة.

وتبين من مذكرة الأمن الإداري قيام المتهم بإظهار عورته أمام طالبتين وعاملة بالكلية، كما تبين أنه بسؤال شهود الواقعة، قرروا أنهم أثناء تواجدهم أمام مدرج المحاضرات شاهدوا المتهم يقوم بإسقاط بنطاله وإتيانه أفعال خادشة للحياء، فقاموا بإبلاغ الأمن الإداري بالكلية، وتم ضبطه.

وبمواجهة المتهم، أنكر ارتكابه الواقعة، وبرر تواجده بالكلية للاستعلام عن إجراءات التقدم للحصول على دبلومة التخاطب.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 6301 إداري قسم شرطة بني سويف.
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مصر فعل فاضح جامعة بني سويف بني سويف اخبار

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