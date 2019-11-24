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النصر يسقط أمام الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:37 م
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النصر والوحدة
النصر والوحدة
أميرة فطيم
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هزيمه قاسية أمام نظيره الوحدة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأهدر النصر، العديد من الفرص الحاسمة خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل سلبيا.

وأحرز أنسيلمو، هدف اللقاء الوحيد من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك النصر عند الدقيقة 60.

وبهذا الفوز، ارتفع الوحدة إلى المركز الخامس من جدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 18 نقطة فيما تجمد النصرعند رصيد 20 نقطة، في المركز الثاني، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر بنفس عدد النقاط.

وجاءت تشكيلة النصر للمباراة على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: براد جونز

الدفاع: عوض خميس، عبد الله مادو، مايكون بيريرا، سلطان الغنام

الوسط الدفاعي: بيتروس، مختار علي

الوسط الهجومي: يحيى الشهري، جوليانو، نور الدين أمرابط

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

 

أما الوحدة فجاءت تشكيلته على النحو التالي:

 

مصطفى زغبة، فواز الصقور، ريناتو شافيز، ألبرتو بوتيا، الزوري، أنسيلمو، وليد باخشوين، جابر عيسى، كريج جودوين، يوسف نياكاتي، جيليرمي

 


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رياضة بث مباشر النصر والوحدة النصر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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