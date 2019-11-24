رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ الملك سلمان وولي عهده





هنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، مساء اليوم الأحد، ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة تحقيق نادي الهلال لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2019.





وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "نبارك للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي كافة بفوز نادي الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا.. كما نتقدم بخالص التهاني لنادي الهلال السعودي وإدارته ولاعبيه وجماهيره لحصده اللقب القاري".





هذا وكان رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، قد قدم أيضاً في وقت سابق من مساء اليوم، الشكر والعرفان للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين، على الاهتمام المتواصل بقطاع الرياضة والدعم الكبير للأندية، والذي أثمر عن تحقيق الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019م.

وأهدى مجلس إدارة نادي الهلال لقب دوري أبطال آسيا إلى الملك سلمان وولي العهد، ذاكراً أن ما يجده الرياضيون من عناية دائمة على الأصعدة كافة وتهيئة كافة السبل فيما حقه الفريق قاريا، مشيرا إلى أن الفوز بالبطولة الآسيوية يدفعهم لبذل المزيد من الجهد، لرفع اسم المملكة عالياً في مختلف المشاركات الرياضية.

وتوج الهلال السعودي بطلًا لدوري أبطال أسيا للمرة الثالثة في تاريخه عقب فوزه على أوراوا ريد ديمانودز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وجدد الهلال فوزه على أوراوا الياباني في مبارةا الإياب، التي أقيمت على ملعب الأخير بهدفين دون رد ليتوج الزعيم السعودي باللقب الأسيوي.

سجل ثنائية الهلال سالم الدوسري في الدقيقة 74 بالشوط الثاني بعد سلسلة من الفرص المحققة، ثم اضاف جوميز الهلال الثاني في الدقيقة 93 لينهي على آمال الفريق الياباني.



