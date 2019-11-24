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نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الشوط الأول

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:28 م
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شيفيلد
شيفيلد
حسن شحاتة
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نعرض لكم نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الشوط الأول، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد في إنهاء الشوط الأول متقدما على ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الشوط الأول

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد من إحراز هدف التقدم عن طريق نجمه جون فليك، في الدقيقة 19 من زمن المباراة، وحاول أبناء سولشاير المدير الفني للمان يونايتد إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الاول ولكن دون فائدة في ظل البسالة الدفاعية والأداء القوي الذي ظهر عليه مانشستر يونايتد، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الارض بهدف دون رد، في إنتظار بقية أحداث الشوط الثاني.

ترتيب مانشستر يونايتد وشيفيلد قبل انطلاق المباراة

حيث يدخل مانشستر يونياتد المباراة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، برصيد 16 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في والتعادل والخسارة في مثلهم.

بينما يحتل شيلفيد يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 5 لقاءات، والخسارة في 3 مواجهات.

وفي حالة إنتهاء المباراة بتلك النتيجة فإن سولشاير سيكون في موضع محرج، قد يؤدي إلى رحيله من قلعة الشياطين الحمر، بسبب نتائجه السلبية المتكررة.
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الكلمات المفتاحية

شيفيلد الجولة الثالثة عشر

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