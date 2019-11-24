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حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية "الريان" في الفيوم

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:30 م
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بوابة الفجر
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شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الشرطة، حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بزمام قرية الريان التابعة لمركز يوسف الصديق، وذلك برئاسة اللواء أشرف موافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمركز، ومسئولي أملاك الدولة بالمحافظة.

نجحت الحملة في إزالة عدد 6 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بزمام قرية الريان بمركز يوسف الصديق بإجمالى مساحة 30 فدانًا، كما تم منح مهلة لعدد 4 حالات تعدٍ بالزراعة بإجمالى مساحة 28 فدانًا وتم التنبيه عليهم لاستكمال إجراءات التصالح وسداد كافة مستحقات الدولة لتوفيق أوضاعها، وكذلك تم التنبيه على 18 حالة تعدٍ بالبناء بإجمالى مساحة 3955 مترًا لاستكمال إجراءات التصالح لتوفيق أوضاعها وسداد كافة مستحقات الدولة اللازمة، كما تم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة بجانب إجراءات التصالح للمبانى المخالفة طبقًا للقانون.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار هذه الحملات بمختلف أنحاء المحافظة لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية "الريان" في الفيوم
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية "الريان" في الفيوم
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية "الريان" في الفيوم
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية "الريان" في الفيوم
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية "الريان" في الفيوم
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية "الريان" في الفيوم
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