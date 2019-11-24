مدى مصر.. السلطات الأمنية تفرج عن 3 من محرريها بعد ساعات من اعتقالهم

أكدت مصادر حقوقية مصرية، أن السلطات الأمنية أفرجت عن 3 من محرري موقع "مدى مصر"، وذلك بعد عدة ساعات من اعتقالهم.





ونشر موقع مدى مصر تغريدة عبر موقع "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن قوات أمن بزي مدني اقتحمت مكتبهم في القاهرة، وأضاف في التغريدة أن فريق العمل محتجز داخل المكتب وهواتفهم مغلقة.





وكانت منظمة العفو الدولية، قد أصدرت بيانًا، علقت فيه على اقتحام قوات أمن مصرية مكتب موقع "مدى مصر" الإخباري في العاصمة القاهرة، وقال البيان "في تصعيد خطير، تقوم قوات الأمن المصرية الآن باقتحام مكتب مدى مصر ومنع المحامين من دخول المكتب، بعد اعتقال الصحافي شادي زلط بالأمس".



