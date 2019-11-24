محمد كريم في السعودية لحضور انطلاق الفورميولا E ضمن فعاليات موسم الرياض

سافر النجم محمد كريم إلي السعودية تلبية لدعوة حضور انطلاق سباق الفورميولا E في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض هذا الاسبوع والذي شهد أيضاً حضور عمرو دياب ، وشيرين عبد الوهاب حرصاً من السعوديه علي تواجد ومشاركه نجوم مصر في موسم الرياض.





ونشر كريم عبر حسابه علي موقع انستجرام عددا من الصور اثناء مشاركته في موسم الرياض مبدياً اعجابه و انبهاره بالطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان .





وشهد انطلاق السباق حضور ولى العهد الأمير محمد بن سلمان و الأمير عبد العزيز بن تركى آل سعود، وزير الرياضة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة و تركي شبانة وزير الإعلام السعودي ورئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الفيصل.





آخر اعمال محمد كريم فى هوليوود كان الفيلم الأمريكى A Score to Settle مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، حيث لعب دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، وهى تعد بداية قوية فى السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.



