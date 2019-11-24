ياسر رزق: أي نظام لا يستطيع احتواء الإعلام لا يستحق الحكم

طالب الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ، بإصلاح نسيج المؤسسة الدينية، والخطاب الديني، والبحث في كيفية إصلاحه بنوع من المبادرة بالفكر والاجتهاد، مؤكدًا ضرورة تنقية مؤسسة الأزهر من العناصر الإخوانية؛ نظرًا أنها من أهم أدوات القوى الناعمة لمصر.



وقال خلال افتتاحه لثاني جلسات الحوار الوطني التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، بمؤسسة أخبار اليوم، أن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، هي في الأساس عمل القوى الناعمة في مصر، متسائلًا: "هل نحن نريد إحياء الدولة المصرية الأولى والثانية؟"، مؤكدًا ضرورة التخطيط للانتخابات المقبلة على كافة المستويات أهمها المحليات.



وأضاف "رزق" أن النظام الحالي يعرف جيدًا قيمة الصحافة والإعلام، ويعي أهميتها، وأي نظام لا يستطيع احتواء الإعلام لا يستحق الحكم، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل دائمًا على إعطاء مساحات أكبر للصحافة والإعلام في مصر، ويفتح قنوات دائمة للتواصل.



جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس جامعة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.