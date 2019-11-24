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عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:22 م
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نادي الزمالك
نادي الزمالك
السيد علي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إنبي، والمقرر لها مساء غد الإثنين في الدوري الممتاز.  

وضمت القائمة كلا من:

محمد ابو جبل- محمد عواد في حراسة المرمي

 محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم امام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي في خط الدفاع  

محمد حسن - احمد سيد زيزو - امام عاشور - محمد اوناجم -محمد عنتر - محمود عبددالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اسلام جابر في خط الوسط

خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل في خط الهجوم.

وكان قد خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمس السبت، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة نظيره إنبي يوم ٢٥ نوفمبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

فيما ظهر محمد صبحي حارس مرمى الفريق والمنتخب الوطني الاوليمبي في التدريبات الجماعية، حيث قام باجيك دراجون مدرب الحراس بعقد جلسة مع اللاعب من اجل تهنئته على ظهوره المشرف في البطولة الأفريقية.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو راحة لعبدالله جمعة من اجل عدم تعرضه للارهاق، بينما شارك محمود عبد الرازق شيكابالا في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

واكتفى يوسف أوباما بالخضوع لبعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم بعد غيابه عن مران امس بسبب تعرضه لنزلة برد، بينما شارك محمد حسن لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للفريق عقب انتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي.


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