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"وكيل أوقاف الإسماعيلية": إحالة أئمة المساجد المخالفين للتحقيق فوراً

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:22 م
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الشيخ مجدي بدران
الشيخ مجدي بدران
هشام إسماعيل
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عقد الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعا مع مديري الإدارات الفرعية ومفتشي المساجد علي مستوى المحافظة، وذلك لمناقشة تنفيذ الخطبة الموحدة وإحالة المخالفين للتحقيق.

وتناول اجتماع وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، التنبيه على تنفيذ سياسة الوزارة في متابعة الأئمة وخطباء المكافأة وتنفيذ الخطبة الموحدة وإحالة المخالفين للتحقيق فورًا، ومتابعة المساجد الحكومية والعمال والمؤذنين والأئمة بصفة دورية ومستمرة وذلك لضمان حسن أدائهم للعمل.

وشدد وكيل أوقاف الإسماعيلية على مديري الإدارات الفرعية ومفتشى المساجد ضرورة السيطرة على المساجد والزواية الأهلية وكذلك المساجد التابعة للجمعيات المختلفة ومتابعة الأنشطة الملحقة بالمساجد بصفة مستمرة ودائمة، والالتزام بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وترشيد استعمال مكبرات الصوت والاكتفاء بالسماعات الداخلية مؤكدًا علي التنفيذ الفعلي لتك التعليمات.
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مصر اوقاف الاسماعيلية اخبار

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