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ضبط المتهم بقتل زوجته في الهرم.. وابنته: حاولت منعه من ذبح والدتي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:22 م
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حبس
حبس
هبة عبد الخفيظ
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تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل قتل زوجته بالسيف فى الهرم، ونجلته تعترف عليه بارتكاب الجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عامل بقتل زوجته وتقطيع جسدها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، واكدت التحريات صحة الواقعة باقدام الزوج على قتل زوجته والهروب من مسرح الجريمة لشكة الدائم فى سلوكها والخلافات الدائمة بينهما.

وتبين بان الجثة لربة منزل 39 سنة بها طعنات وجرح طعنى نافذ وجروح قطعية بالزراع مسجاة على ظهرها بالشقة

وبسؤال نجلتها طالبة ومقيمة بذات العنوان، قررت انه يوجد خلافات زوجية بين والدتها ووالدها، وأن مرتكب الواقعة والدها عامل 40 سنة وفوجئت بحضوره والتعدى على والدتها بسلاح ابيض، حاولت منعه الا انه قام بدفعها وفر هاربا، وتم عدة أكمنة سرية حتى تم ضبطه وبمواجهتة اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.
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الكلمات المفتاحية

قتل الهرم المتهم الجثة الامن العام

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