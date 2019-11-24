من داخل غرفة نومها.. إطلالة نوال الزغبي في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "الزغبي"، في هذه الصورة من غرفة نومها مرتدية تيشرت من اللون الأبيض، وبنطال من اللون البطيخي.



وكتبت "الزغبي" على هذه الصورة قائلة: وبيتقل والتقل سياسة، والكلمة يردها بغلاسةي ياما عانى في ليله وياما قاسى كلها أفلام.



وعلى صعيد أخر قدمت "الزغبي" العديد من الألبومات منها عايزة الرد، وحياتي عندك، قلنالك حبيناك، بلاقيه في زماني، حبيت يا ليل، مالوم، طول عمري، عينيك كدابين، اللي اتمنيتوا، خلاص سامحت، ياما قالوا.



وقدمت "الزغبي" العديد من الأغاني منها من حبيبي أنا، نص القلب، غريب الرأي، قلبي دق، على بالي، الليالي، طول عمري، شو أخبارك.



وتزوجت "الزغبي" من إيلي أديب ثم انفصلا، وتزوجت من المذيع فيني رومي.