Advertisements
Advertisements
Advertisements

من داخل غرفة نومها.. إطلالة نوال الزغبي في أحدث ظهور لها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:21 م
Advertisements
نوال الزغبي
نوال الزغبي
روان هيثم محمد
Advertisements
نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة لها جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الزغبي"، في هذه الصورة من غرفة نومها مرتدية تيشرت من اللون الأبيض، وبنطال من اللون البطيخي.

وكتبت "الزغبي" على هذه الصورة قائلة: وبيتقل والتقل سياسة، والكلمة يردها بغلاسةي ياما عانى في ليله وياما قاسى كلها أفلام.

وعلى صعيد أخر قدمت "الزغبي" العديد من الألبومات منها عايزة الرد، وحياتي عندك، قلنالك حبيناك، بلاقيه في زماني، حبيت يا ليل، مالوم، طول عمري، عينيك كدابين، اللي اتمنيتوا، خلاص سامحت، ياما قالوا.

وقدمت "الزغبي" العديد من الأغاني منها من حبيبي أنا، نص القلب، غريب الرأي، قلبي دق، على بالي، الليالي، طول عمري، شو أخبارك.

وتزوجت "الزغبي" من إيلي أديب ثم انفصلا، وتزوجت من المذيع فيني رومي.
من داخل غرفة نومها.. إطلالة نوال الزغبي في أحدث ظهور لها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نوال الزغبي 18 نوال الزغبي نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ حوالي 4 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ 42 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بإطلالة صيفية.. نوال الزغبي تستمع بقهوتها (صورة)

بفستان أبيض فوق الركبة.. أحدث ظهور لـ نوال الزغبي علي "الإنستجرام"

نوال الزغبي تغرد بحكمة للإمام علي بن أبي طالب

نوال الزغبي: مهما اختلفت سياستنا دعاؤنا واحد

نوال الزغبي: كرامتي هي كرامة وطني

نوال الزغبي في أحدث ظهور لها: "لا شئ يستمر إن لم يكن متبادل"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

07:22 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status