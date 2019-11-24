إنجي ممدوح تطرح كليب جديد بعنوان "حبيبها كان جبان"

طرحت المطربة الشابة إنجي ممدوح، أغنية جديدة لها بعنوان "حبيبها كان جبان" علي طريقة الفيديو كليب، وذلك، عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب، والكليب من إخراج كامبا.





الأغنية من كلمات سلامة علي، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع ومكساج jezo، ورؤية وتنفيذ سلامة علي، وجيتارات مصطفي نصر، وتم تسجيلها في استوديو التكامل، ومن إنتاج شركة 7DRK Media وإدارة إنتاج الشاعر.





ومطلع الأغنية يقول: "في واحدة مجروحة وخدها دموعها... لو جه عليها الليل بقت تخاف وتنام، وعنيها مفتوحة... في واحدة خسرانة من كثر أوجعها... كرهت وشوش الناس".





يذكر أن المطربة الشابة إنجي ممدوح، كانت أحد أعضاء فريق كورال المايسترو الكبير سليم سحاب، وشاركت معه في العديد من الحفلات الموسيقية، ثم التحقت بمعهد الموسيقي العربية لصقل موهبتها الغنائية، كما قامت بطرح أولي أغانيها في عام ٢٠١٧ بعنوان "في قلبي مكان"، والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الأغنية الـ٣ ملايين مشاهدة.