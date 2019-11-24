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محافظ الفيوم يُشدد على سرعة البدء في رصف طريق دمو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:20 م
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اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
ريهام على
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عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا لمناقشة أعمال رصف وصيانة الطرق بمختلف مراكز المحافظة، بحضور اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة عفاف راشد مدير عام الطرق.

خلال اللقاء شدد محافظ الفيوم، على سرعة البدء في أعمال رصف طريق دمو مع إجراء المعاينات اللازمة قبل الرصف، وضرورة البدء برصف الأماكن التي لا يتم تنفيذ أعمال صرف صحي بها، مؤكدًا على ضرورة التنسيق التام مع كافة الجهات ذات الصلة حتي لاتتعارض أي أعمال أخري مع الرصف وذلك لإنجاز الأعمال المطلوبة وتنفيذها على الوجه الأكمل، مشددًا على إعادة صيانة وتطوير الكباري بالطريق، والالتزام بخطة توسعة الطريق حيث يعتبر مدخل الفيوم الرئيسي جهة طريق أسيوط الغربي.

كما تم مناقشة أعمال الرصف بطريق سنورس - ترسا – سنهور، مع رصد كافة المعوقات التي تواجه الأعمال والعمل على تذليلها، وأكد المحافظ علي ضرورة المتابعة والاشراف المستمر لكافة أعمال الرصف، مع الإلتزام بالمعايير والمقاييس الفنية والاشتراطات الهندسية، والجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.

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مصر محافظ الفيوم رصف اخبار

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