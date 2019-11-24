موعد وصول بعثة الهلال إلى الرياض





أعلنت إدارة نادي الهلال، اليوم الأحد، عن موعد وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى الرياض.



وتوج فريق الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق آوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم، على ستاد سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.



وكشف الهلال، أن بعثة الفريق، ستصل إلى مدينة الرياض بالسعودية، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثانية ظهراً.



وافتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك أوراوا عند الدقيقة 74.



فيما أحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء عند 90+3، ليعلن حكم اللقاء فوز الزعيم وتتويجه بكأس دوري أبطال آسيا، بثلاثة أهداف دون رد، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب.



ومن المقرر أن يشارك الزعيم في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق في الفترة 11 إلى 21 ديسمبر القادم.