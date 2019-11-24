Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنك المركزي يزف بشري سارة لعملاء التمويل العقاري

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:06 م
Advertisements
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أحمد الشيخ
Advertisements
في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل.

والمبادرة  تساعد عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية بكل سهولة بدلاً من الذهاب بصورة شهرية لمقرات فروع البنوك.

خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري سيتم تقديمها مجاناً بدون أي مقابل مادي حيث لن يتحمل العميل أي أعباء إضافية عند استخدام تلك المنظومة، بالإضافة الي أن الخدمة تعمل على كافة محافظ الهاتف المحمول العاملة بالسوق المصري.

 وسيتم إتاحة الخدمة للجمهور أول ديسمبر المقبل وذلك لعملاء أكبر خمسة بنوك مانحة لتمويل مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي - كمرحلة أولى - وهي بنوك (الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة – البنك التجاري الدولي – بنك التعمير والإسكان) والذين يزيد عددهم عن 222 ألف عميل.

 المنظومة الجديدة تهدف لإتاحة خدمات أفضل لعملاء برنامج الإسكان الاجتماعي، عن طريق تحويل معاملات التحصيل النقدي إلى إلكتروني عبر وسيلة دفع سهلة وآمنة، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والبنوك المانحة لخدمات التمويل العقاري.

وتعتمد المنظومة على الاستفادة من قاعدة عملاء محافظ الهاتف المحمول البالغ عددهم 14.5 مليون مستخدم وحاملي البطاقات المصرفية بأنواعها المختلفة والبالغ عددهم 35 مليون مستخدم، مع إضافة عملاء جدد لتحقيق مستهدفات الشمول المالي.

وتساهم المنظومة في توفير الوقت والجهد والمال لعملاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث ستعمل المنظومة على مدار الـ 24 ساعة، بدون الحاجة لزيارة العميل للفرع، وستقوم البنوك المانحة للتمويل بفتح محفظة هاتف محمول للعملاء في حال كان العميل لا يملك واحدة وذلك بإجراءات مبسطة فقط باستخدام الرقم القومي، ويقوم البنك المصدر للقرض  بإرسال طلب تحصيل القسط إلى محفظة الهاتف المحمول الخاصة بعميل الصندوق عند تاريخ استحقاق القسط الشهري، حيث يقوم العميل بمراجعة بيانات القسط ومن ثم يقوم بالموافقة على السداد من خلال إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بمحفظة الهاتف المحمول الخاصة به. 

ومن المخطط أن يتم التوسع مستقبلاً في المنظومة الجديدة لتضم باقي جهات التمويل الممولة لعملاء مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وهي 15 بنكاً و8 شركات تمويل عقاري ليصل إجمالي مستخدمي خدمة الدفع الإلكتروني ضمن المنظومة إلى 277 ألف عميل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سداد الاقساط الاسكان الاجتماعي الأهلي اقساط التمويل العقاري اقساط الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ ساعة و نصف

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 8 ساعات

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ ساعة و 27 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ 39 دقيقة

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الإمارات دبي الوطني – مصر" يفوز بجائزة "ذابانكر افريقيا"

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "المالية" وصندوق الإسكان الاجتماعي

الوزراء: المواطن يحصل على الوحدة في الإسكان الاجتماعي بربع ثمنها تقريبًا

تعاون بين التمويل العقاري وبنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى

بنك مصر يعتذر عن تعطل "السيستم" ويؤكد عودته للعمل

تعرف علي شروط وتفاصيل قروض المصروفات المدرسية في 6 بنوك مصرية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status