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تزايد ضحايا قمع النظام الإيراني للمظاهرات المعارضة (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:43 م
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الاحتجاجات الإيرانية
الاحتجاجات الإيرانية
الفجر السعودي
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كشفت المعارضة الإيرانية، عن عدد ضحايا قمع النظم الإيراني حتى الأن خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيران؛ رفضاً لارتفاع سعر البنزين وسحب الأموال لإنفاقها على الميليشيات الخارجية.

هذا وكانت المعارضة الإيرانية، قد قالت في بيان صحفي، إن أعداد القتلى خلال الاحتجاجات تجاوزت 300 قتيل، وتجاوز عدد الجرحي 4000 جريح، وزاد عدد المعتقلين عن عشرة ألاف شخص، حسبما نقلت قناة "مداد نيوز".

ويحتجز النظام الإيراني المعارضين في مراكز تابعة للحرس الثوري، يتعرضون بداخلها للتنكيل وتنتهك حقوقهم.

كما أكدت المعارضة الإيرانية، على قيام الحرس الثوري الإيراني بسحب جثامين قتلى من المستشفيات إلى جهة مجهولة.

ودعت المعارضة، مجلس الأمن للتحرك بشكل عاجل؛ لوقف أعمال القتل بحق المتظاهرين، وردع النظام الإيراني.

هذا وقد اندلعت المظاهرات في جميع أنحاء إيران الأسبوع الماضي، بعد أن فرضت الحكومة تقنين البنزين ورفعت أسعار الوقود بنسبة 50٪ على الأقل.

وقام الأمن الإيراني بقمع المتظاهرين السلميين، الذين احتجوا على الحكومة لرفعها أسعار البنزين، إلا أن المتظاهرين أصرو علي مواصلة الاحتجاجات بعد هذا القرار، مما ادي الي تدهور الاحوال في إيران.

واندلعت الاحتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين يوم الجمعة 15 من نوفمبر.

ونقلت وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء، عن مسؤولين أمنيين قولهم: إن "100 بنك على الأقل وعشرات المتاجر اشتعلت فيها النيران خلال الاحتجاجات".

ورغم عدم وجود أرقام رسمية حول عمليات الاعتقال، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء أنه تم اعتقال أكثر من 1000 محتج.


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الكلمات المفتاحية

النظام الإيراني النظام المعارضة المظاهرات الاحتجاجات الإيرانية الإيراني

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