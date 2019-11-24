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سمير سعد مدربا عاما لنادي الحمام المطروحي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:01 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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قرر مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان تعيين سمير سعد مدربا عاما للفريق الأول لنادي الحمام المطروحي في الجهاز الفني الجديد بعد إعتذار أحمد فكري الصغير عن الإستمرار مع الفريق وكذلك سيد إبراهيم المدرب العام بعد الخسارة من دكرنس بالأمس في دور ال64 لمسابقة كأس مصر.

وحضر سمير لنادي الحمام ظهر اليوم وإجتمع مع إدارة نادي الحمام وقاد مران اليوم ومن المقرر أن يقود مباراة الرجاء في الجولة السادسة يوم الأربعاء القادم كمديرا فنيا لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة القادمة.

يذكر أن سمير سعد له خبرة كبيرة في مجال التدريب حيث عمل مساعدا للعديد من المديرين الفنيين الكبار وعمل في أكثر من أكثر من نادي مثل: الرجاء، والأسيوطي، وفاركو، وإف سي مصر والعديد من الأندية الأخري.

نادي الحمام خاض حتي الأن 5 مباريات بالدوري حصد 4 نقاط حيث تعادل في الجولة الأولي بملعبة أمام المنصورة سلبيا ونال هزيمة في ثاني المباريات من غزل المحلة بإستاد غزل المحلة بهدف نظيف وفاز في الجولة الثالثة أمام دكرنس بهدف نظيف وخسر أمام فاركو 2/4 في الجولة الرابعة ومن دمنهور 1/3 في الجولة الخامسة.
أحرز لاعبوه في ال4 مباريات 3 أهداف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي ومني مرماة ب8 أهداف هدف من غزل المحلة، و4 أهداف من فاركو، و3 من دمنهور

وخاض في مسابقة كأس مصر 3 مباريات فاز في الأولي علي عثماثون بضربات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1/1 ، وفاز في الثانية علي غزل شبين 1/3 وخسر في الثالثة من دكرنس بهدف نظيف.

يذكر أن قائمة نادي الحمام هذا الموسم تضم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.
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