Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد بطولتها لمسلسل "شديد الخطورة".. معلومات لا تعرفها عن ريم مصطفى

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:59 م
Advertisements
ريم مصطفى
ريم مصطفى
روان هيثم محمد
Advertisements
ريم مصطفى، ممثلة مصرية قدمت العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا في حياة الفن، وقدمت بطولة لمسلسل "شديد الخطورة" ولذلك يعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياة ريم مصطفى.

1-ولدت ريم في 25 يونيو عام 1986م.

2-تبلغ ريم الـ 33 عاما.

3-تخرجت ريم من كلية الإعلام جامعة القاهرة بقسم الإذاعة والتليفزيون.

4-بدأت ريم مسيرتها الفنية في عام 2013م، من خلال مشاركتها في مسلسل "فض اشتباك".

5-شاركت ريم في العديد من المسلسلات منها الوصية، أمر واقع، سرايا عابدين، هبة رجل الغراب، الخطيئة، مأمون وشركاه، الطبال، اللهم إني صائم، كلبش، نصيبي وقسمتك.

6-قدمت ريم بعض الأفلام منها الوصية، مش رايحين في داهية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما ريم مصطفى دراما خبار الفن القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ حوالي 3 ساعات

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ ساعة و 27 دقيقة

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ 39 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ريم مصطفى تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها على "إنستجرام" (صورة)

ريم مصطفى تتألق بالأزرق فى أحدث ظهور لها

ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها الصيفية

تعرف على مسلسل أمير كرارة في رمضان 2020

أحمد العوضي وأحدث صورة من كواليس مسلسل "شديد الخطورة"

أحمد صلاح حسني لرامي جمال: "كلنا معاك والاعتزال ممنوع"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status