بعد بطولتها لمسلسل "شديد الخطورة".. معلومات لا تعرفها عن ريم مصطفى

ريم مصطفى، ممثلة مصرية قدمت العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا في حياة الفن، وقدمت بطولة لمسلسل "شديد الخطورة" ولذلك يعرض " الفجر الفني " بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياة ريم مصطفى.



1-ولدت ريم في 25 يونيو عام 1986م.



2-تبلغ ريم الـ 33 عاما.



3-تخرجت ريم من كلية الإعلام جامعة القاهرة بقسم الإذاعة والتليفزيون.



4-بدأت ريم مسيرتها الفنية في عام 2013م، من خلال مشاركتها في مسلسل "فض اشتباك".



5-شاركت ريم في العديد من المسلسلات منها الوصية، أمر واقع، سرايا عابدين، هبة رجل الغراب، الخطيئة، مأمون وشركاه، الطبال، اللهم إني صائم، كلبش، نصيبي وقسمتك.



6-قدمت ريم بعض الأفلام منها الوصية، مش رايحين في داهية.