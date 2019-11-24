"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)

استقبل الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، الفنان العالمى مايكل مور، محاضر زائر وفنان عالمى فى الرسم الفن التصويرى والمشارك بملتقى أرسينوى الدولى للفن المعاصر والذى عقد بقرية تونس بمحافظة الفيوم من 16: 24 نومفبر الجاري، وذلك لإقامة ورشة عمل عن الفن التصورى والألوان لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية وذلك اليوم الأحد وبحضور الدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية والدكتور هشام الديب القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عصام محفوظ أستاذ الرسم والتصوير والدكتورة دينا طريف مؤسس ملتقى ارسينوى الدولى للفن المعاصر وعدد من طلاب قسم التربية الفنية.



واستعرض الفنان الأمريكي مايكل مور عدد من اللوحات الفنية والتى شارك بها فى ملتقى أرسينوى الدولى للفن المعاصر كما قام بتنفيذ عدد من لوحات الفن التصويرى بمشاركة الطلاب والتى تعتمد بالأساس على خيال الفنان فى إخراج عمل فنى يمكن فهمه بأكثر من منظور.



