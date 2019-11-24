Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
استقبل الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، الفنان العالمى مايكل مور، محاضر زائر وفنان عالمى فى الرسم الفن التصويرى والمشارك بملتقى أرسينوى الدولى للفن المعاصر والذى عقد بقرية تونس بمحافظة الفيوم من 16: 24 نومفبر الجاري، وذلك لإقامة ورشة عمل عن الفن التصورى والألوان لطلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية وذلك اليوم الأحد وبحضور الدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية والدكتور هشام الديب القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عصام محفوظ أستاذ الرسم والتصوير والدكتورة دينا طريف مؤسس ملتقى ارسينوى الدولى للفن المعاصر وعدد من طلاب قسم التربية الفنية.

واستعرض الفنان الأمريكي مايكل مور عدد من اللوحات الفنية والتى شارك بها فى ملتقى أرسينوى الدولى للفن المعاصر كما قام بتنفيذ عدد من لوحات الفن التصويرى بمشاركة الطلاب والتى تعتمد بالأساس على خيال الفنان فى إخراج عمل فنى يمكن فهمه بأكثر من منظور.

"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
"ورشة عمل عن الرسم والفن التصويري" بكلية التربية النوعية بالفيوم (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ورشة عمل مصر رسم اخبار

أخبار تهمك

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ 38 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ ساعة و نصف

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 17 ساعة

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

افتتاح معرض الفن التشكيلي بكلية التربية النوعية بقنا (صور)

طلاب نوعية بنها يشاركون في فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان تونس للفخار والحرف اليدوية بالفيوم (صور)

في حب مصر.. رئيس جامعة حلوان يفتتح مهرجان الزمالك الثالث للفنون (صور)

محافظ الفيوم يشهد ختام فعاليات ملتقي أرسينوي الدولي للفن المعاصر

جامعة الفيوم تشارك في ملتقى "أرسينوي" الدولي للفن المعاصر (صور)

رئيس جامعة أسوان يفتتح المعرض الختامي للأنشطة الطلابية بالتربية النوعية (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status