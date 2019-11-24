هندسة الفيوم تحتفل بيوم التميز 2019 (صور)



وقال الدكتور شريف العطار، أن من قام بتنظيم احتفالية يوم التميز لهذا العام هم طلاب الفرقة الأولى بالكلية الأمر الذي يقوى انتماء الطلاب الجدد تجاه كليتهم وأساتذتهم مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة أستاذ وأستاذ مساعد لهذا العام وعدد من الأساتذة والعاملين والطلاب المتفوقين بالإضافة لتكريم اسم عدد من الأساتذة والعاملين الذين وافتهم المنية هذا العام.



في ختام الاحتفالية قدمت الدكتورة جيهان عبد الرحمن درع الكلية لكل من الدكتور محمد عيسى والدكتور خالد عطا الله ولعدد من الأساتذة والعاملين وطلاب الكلية.







شهد الدكتور محمد عيسى سيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جيهان السيد عبد الرحمن، عميد كلية الهندسة، والدكتور شريف العطار، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء الكليات وأساتذة كلية الهندسة وعدد من الطلاب والعاملين بالكلية أعرب الدكتور محمد عيسى، عن سعادته بحضور احتفالية يوم التميز التي تنظمها كلية الهندسة ورحب بالحضور الكريم وبأسرة فقيد كلية الهندسة وجامعة الفيوم الدكتور أحمد عادل حمزة، الذى وافته المنية فى وقت سابق من هذا العام متمنيًا لأسرة الكلية مزيد من التقدم والنجاح.فيما أشارت الدكتورة جيهان السيد عبد الرحمن، إلى أن الاحتفالية التى تقام للعام الثالث على التوالى فرصة لتقديم الشكر والامتنان لكل المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلبة الكلية المتفوقين لما بذلوه من جهد لرفعة شأن الكلية وأن الكلية تفخر بتقديم أفضل العقول المتميزة لمصر الحبيبة وللعالم أجمع.