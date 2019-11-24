الهلال يكسر نحس العرب في آسيا ويتوج باللقب بعد غياب 8 سنوات

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق آوراوا ريد دياموندز الياباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الأحد، على ستاد سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.





وافتتح سالم الدوسري أهداف اللقاء لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك أوراوا عند الدقيقة 74، فيما أحرز الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء عند 90+3، ليعلن حكم اللقاء فوز الزعيم وتتويجه بكأس دوري أبطال آسيا، بثلاثة أهداف دون رد ، بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.





- الهلال يثأر للعرب

وبهذا الفوز يكون الهلال قد أعاد لقب كأس دوري أبطال آسيا إلى رصيد الكرة العربية بعد غياب 8 سنوات، منذ تتويج السد القطري باللقب لعام 2011.





ومنذ ذلك الوقت لم ينجح أي ناد عربي في حصد اللقب الآسيوي، قبل أن يتمكن الهلال من الثأر لأندية العربية، ويتوج به للمرة الثالثة في تاريخه، ليحقق بذلك رقما قياسيا جديدا، حيث يعد الأكثر فوزا باللقب، بعدما حصد لقب آسيا لعام 1991، و2000، وأخيرا عام 2019.





كما يعد الزعيم أكثر الأندية وصولا للمبارة النهائية، حيث خاض 7 مواجهات في النهائي الآسيوي، إلى جانب حصوله على وصافة البطولة ل4 نسخ في أعوام 1986، 1987، 2014، 2017.





ويأتي ناديا السد واتحاد جدة في المركز الثاني في عدد مرات التتويج باللقب الآسيوي، حيث توجا به مرتين، ويأتي نادي العين الإماراتي في المرتبة الثالثة بعدما توج به مرة واحدة فقط.