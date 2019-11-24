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شافكي المنيري: أيامي مع ممدوح عبدالعليم كانت استثنائية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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شافكي المنيري
شافكي المنيري
أمنية فوزي
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أشادت الإعلامية شافكي المنيري، بزوجها الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، قائلة إن زوجها كان لديه هالة كبيرة، وطاقة كبيرة، متابعة: "إنسان ومهذب ولطيف وجميل وهادئ ورجل مصري هادئ بداخل منزله".

واستكملت "المنيري"، خلال حوارها مع الإعلامية مفيدة شيحة، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "سي يي سي" مساء اليوم الأحد: "موته كان فجيعة بالنسبة لي، وحاسة كأنها امبارح، فاكرة كل تفاصيله كأنه مات امبارح".

وأضافت أن كتبت كتاب "أيام في بيت المحترم"، لتخفيف وجع فراقه، وإخراج كل ما بداخلها، ولتعريف الناس عليه، مؤكدة أن حياتها معه كانت استثنائية، معلقة: "أنا بكتب من زمان جدًا ولكن عمري ما نشرت، وكان ممدوح بيقولي خسارة".
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