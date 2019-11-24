وزير الأوقاف: الرئيس السيسي وعدنا بحضور مؤتمر 'الشأن العام'

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جهدًا كبيرًا بُذل في إعداد مقترح جلسات مؤتمر "الشأن العام"، والذي يأتي بالتعاون بين كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسهم وزارة الأوقاف.



وأضاف خلال افتتاحه لثاني جلسات الحوار الوطني حول مؤتمر الشأن العام، بمؤسسة أخبار اليوم، مساء اليوم، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للإعداد لمؤتمر الشأن العام، لم يكن فيما يخص الشأن الديني فقط، ولكن الشأن العام بجميع مفاهيمه، السياسي والاقتصادي والرياضي والديني والاجتماعي، مؤكدًا أنه تواصل مع الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، في عدة جلسات، للوصول للصيغة الأولى لتصور مقترح حول جلسات المؤتمر والمحاور التي تُناقش فيه.



وتابع: "سنناقش كل ما يخص الشأن العام، ونضع أيدينا عل الأسس المحورية للمؤتمر، ونعقد هذه الجلسات الوطنية، من أجل إضافة محاور أو تفاصيل داخلية".



وأوضح "جمعة" أن الهدف من هذا المؤتمر هو تحديد ما مفهوم الشأن العام بمجالاته، ومن يتحدث في الشأن العام ومؤهلات من يفعل ذلك، بالإضافة إلى صنع حالة تثقيفية وتوعوية في كل المجالات بمفهوم الشأن العام، وخطورة الحديث فيه.





وشكر وزير الأوقاف، ياسر رزق على الجهد الضخم الذي قدمه في قضية المحاور الأساسية للمؤتمر، مؤكدًا أن توقيت المؤتمر سيخضع لاعتبارات عديدة منها توقيتات الرئيس السيسي، بعد وعده بالحضور والمشاركة، بالإضافة إلى التوافق مع مؤتمرات دولية أخرى، ومراعاة مؤتمر آخر للأوقاف الذي تعده في بداية يناير.





جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور مصطفى الفقي رئيس جامعة الإسكندرية، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وفضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، والمستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، ويُنتظر وصول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد قليل.