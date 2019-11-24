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على طريقة محمد محي.. شاهد أحمد فلوكس بـ"سلوبيت"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:54 م
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محمد محي
محمد محي
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحملت الصورة الذي قام بنشرها "فلوكس" إطار من الدهشة حيث كان يرتدي سلوبيت وحامل بيده حقيبة وممسك بيده حقيبة أخرى.

وتوالت عليه العديد من التعليقات من الجهور، حيث علق عليه أحدهم قائلا: يارب من نجاح لنجاح وعقبال ما نشوفك بتأخذ جائزة أفضل ممثل بالعالم، لانك تستحقها.

وأردف أخر عليه قائلا: على فين يا نجم، ربنا يحميك.

وعلى صعيد أخر قدم "فلوكس" العديد من المسلسلات منها الأب الروحي، الوالدة باشا، باب الخلق، إحنا الطلبة، الحارة،نصيبي وقسمتك، خاص جدا، الباطنية، بدل الحدوتة تلاتة.

كما شارك "فلوكس" في عدة أفلام منها أعز صحاب، المسافر، العين بالعين، شقاوة، ساعة ونص، التشريفة، الممر.

وتدور أحداث فيلم "الممر" في إطار حربي وحدوث شرخ كبير للقوات وفقدنها الثقة بنفسها.

شارك في بطولة فيلم "الممر" كلا من أحمد فلوكس، أحمد عز، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، أحمد رزق، محمد فرج،محمد الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، إنعام سالوسة، هند صبري، نديم هشام، شريف منير، حجاج عبد العظيم، سليمان عيد، أمير صلاح، محمد جمعة، محمود حافظ، محمد البياع.
على طريقة محمد محي.. شاهد أحمد فلوكس بـسلوبيت
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