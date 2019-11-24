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برشلونة يوجه صفعة قوية لنيمار

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:23 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بشان علاقة برشلونة والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي كان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى صفوف الفريق في يونيو الماضي .

وقالت الصحيفة أن الراتب السنوي للاعب حال دون إنضمام اللاعب لصفوف الفريق خلال الفترة الماضية على الرغم من أن ميسي طالب من إدارة ناديه إرجاعه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 2015 ما يزيد من فرص البولجا في الحصول على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم .

ويشكل الراتب الذي يحصل عليه نيمار في باريس سان جيرمان الفرنسي عائق كبير للأندية الراغبة في ضمه والحصول على خدماته وسيكون مضطراً لتخفيض مبلغ الـ30 مليون يورو في حالة أراد أن ينضم لريال مدريد الذي يرغب في تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الذي رحل في صيف العام الماضي أو العودة لبرشلونة من جديد .

وتنتظر اللاعب أزمة كبيرة بعد شكواه من المعالمة التي يعامل بها في ناديه الفرنسي ورفع برشلونة فكرة إعادته مرة أخرى ليصبح مضطراً للتواجد داخل حديقة الأمراء أو السعي وراء طريقة جديدة تمكنه من الإنضمام إلى عملاق من الدوريات الخمسة الكبرى .

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