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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بث مباشر بدون تقطيع مجانا رابط bein sport
الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:20 م
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يخوض فريق شيلفيد يونايتد مباراة اليوم في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، جمعهم من الانتصار في 4 مباريات والتعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات، وأحرز 13 هدفا وتلقت شبكه 9 أهداف، أما فريق مانشستر يونايتد فيقع في المركز العاشر برصيد 16 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 لقاءات والتعادل في 4 لقاءات والهزيمة في 4 مباريات، وأحرز لاعبو الشياطين الحمر 16 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.
يلتقي فريق Manchester United مع نظيره
Sheffield United FC، مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم، في
المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على استاد "برامول لين" ضمن مباريات
الجولة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي.
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