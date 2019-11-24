«يلا شوت yallakora» bein LIVE مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط

شاهد بث مباشر مجانا لإحدى أهم مباريات اليوم الأحد الكروي 24-11-2019، بين مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد.





تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد على ملعب الأخير “برامال لاين” في مدينة شيفيلد، عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، ضمن مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة الـ13.





يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة من دون إيريك بايي ودالوت وفوسو مينساه ومكتوميناي وبول بوجبا وماركوس روخو، كما توجد شكوك حول إمكانية لحاق كل من “نيمانيا ماتيتش ولوك شو وتوانزيبي” بهذه المقابلة.

أما شيفيلد يونايتد الذي يقدم موسمًا مميزًا مع مدربه الإنجليزي “ويلدر” فقد ترك لاعبه هندرسون قبل عدة أيام ينتقل على سبيل الإعارة، ومن غير المرجح مشاركة اللاعب الإيرلندي “إجان” بسبب الإصابة.





تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية في هذه المباراة: دي خيا – ليندلوف – ماجواير – فيل جونز – وان بيساكا – آندرياس بيريرا – فريد – ويليامز – راشفورد – مارسيال – دانييل جيمس.





تشكيلة شيفيلد يونايتد الرسمية في هذه المباراة: مور – أوكنيل – جاجيلكا – باشام – ستيفنز – فليك – نوروود – لوندسترام – بالدوك – موسيت – مكجولدريك.







