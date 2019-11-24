Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على مواعيد مباريات منتخب الكويت في كأس "خليجي 24"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:55 م
Advertisements
منتخب الكويت
منتخب الكويت
مصطفى صابر
Advertisements
ينتظر عشاق الكرة العربية والخليجية بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 24»، التي تستضيفها قطر وتنطلق يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2019 ، وتنتهي 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، تم تقسيمهم على مجموعتين.

- مجموعات خليج 24

أسفرت قرعة البطولة عن الكجموعة الأولى المكونة من منتخبات "قطر ، العراق، اليمن ، الإمارات" ، بينما جاءت المجموعة الثانية كالتالي "السعودية ، البحرين ، عمان ، الكويت.

- نظام بطلولة خليجي 24

تلعب المسابقة بنظام الدوري من دور واحد، ويفوز بالبطولة وبكأس الخليج 2019 المنتخب صاحب أكبر عدد من النقاط، من الجدير بالذكر أن حامل لقب البطولة هو منتخب سلطنة عُمان.

- القنوات الناقلة لخليجي 24

بخصوص القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 2019 خليجي 24 في قطر فسوف تكون المباريات منقولة على قنوات فضائية مفتوحة ، حيث تنقل كل المباريات القنوات الرياضية لكل الدول المشاركة في البطولة، تقام كل مباريات خليجي 24 على ملعب واحد وهو ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

- جدول مباريات منتخب الكويت في خليج 24

السعودية - الكويت 
يواجه منتخب الكويت في أول مباراة له أمام نظيره السعودي ، وذلك يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 على ملعب ستاد الدحيل.

الكويت - سلطنة عمان
يواجه منتخب الكويت في ثاني مباراة له أمام نظيره عمان ، وذلك يوم السبت 30 نوفمبر 2019 على ملعب ستاد الدحيل .

الكويت - البحرين 
يواجه منتخب الكويت في ثاني مباراة له أمام نظيره عمان ، وذلك الإثنين 2 ديسمبر 2019 على ملعب ستاد خليفة.


- طريق البطولة حتى نهائي خليج 24
أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية

أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى

الأحد 8 ديسمبر 2019

الفائزان في الدور نصف النهائي «ستاد خليفة الدولي»
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخبات خليجي 24 منتخب الكويت ديسمبر 2019 خليجي 24

أخبار تهمك

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ 41 دقيقة

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أول بيان رسمي يكشف سبب انسحاب السعودية والإمارات من خليجي 24 بقطر 

عاجل.. تأجيل كأس خليجي 24 بسبب الهلال

قرعة خليجي 24| السعودية في مجموعة نارية والإمارات تصطدم بالعراق وقطر

جدول مباريات "خليجي 24".. مواجهات نارية للسعودية و قطر والعراق في المقدمة

رينارد يعلن قائمة الأخضر السعودي في "خليجي 24"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status