تعرف على مواعيد مباريات منتخب الكويت في كأس "خليجي 24"

ينتظر عشاق الكرة العربية والخليجية بطولة كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 24»، التي تستضيفها قطر وتنطلق يوم الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2019 ، وتنتهي 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات، تم تقسيمهم على مجموعتين.





- مجموعات خليج 24





أسفرت قرعة البطولة عن الكجموعة الأولى المكونة من منتخبات "قطر ، العراق، اليمن ، الإمارات" ، بينما جاءت المجموعة الثانية كالتالي "السعودية ، البحرين ، عمان ، الكويت.





- نظام بطلولة خليجي 24





تلعب المسابقة بنظام الدوري من دور واحد، ويفوز بالبطولة وبكأس الخليج 2019 المنتخب صاحب أكبر عدد من النقاط، من الجدير بالذكر أن حامل لقب البطولة هو منتخب سلطنة عُمان.





- القنوات الناقلة لخليجي 24





بخصوص القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي 2019 خليجي 24 في قطر فسوف تكون المباريات منقولة على قنوات فضائية مفتوحة ، حيث تنقل كل المباريات القنوات الرياضية لكل الدول المشاركة في البطولة، تقام كل مباريات خليجي 24 على ملعب واحد وهو ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.





- جدول مباريات منتخب الكويت في خليج 24





السعودية - الكويت

يواجه منتخب الكويت في أول مباراة له أمام نظيره السعودي ، وذلك يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 على ملعب ستاد الدحيل.





الكويت - سلطنة عمان

يواجه منتخب الكويت في ثاني مباراة له أمام نظيره عمان ، وذلك يوم السبت 30 نوفمبر 2019 على ملعب ستاد الدحيل .





الكويت - البحرين

يواجه منتخب الكويت في ثاني مباراة له أمام نظيره عمان ، وذلك الإثنين 2 ديسمبر 2019 على ملعب ستاد خليفة .









- طريق البطولة حتى نهائي خليج 24

أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية





أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى





الأحد 8 ديسمبر 2019





الفائزان في الدور نصف النهائي «ستاد خليفة الدولي»