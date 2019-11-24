Advertisements
Advertisements
Advertisements

bein Sports - YouTube مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة اليونايت

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:14 م
Advertisements
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
Advertisements
شاهد بث مباشر مجانا لإحدى أهم مباريات اليوم الأحد الكروي 24-11-2019، بين مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد.

تبدأ مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد على ملعب الأخير “برامال لاين” في مدينة شيفيلد، عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، ضمن مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز لحساب الجولة الـ13.

يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة من دون إيريك بايي ودالوت وفوسو مينساه ومكتوميناي وبول بوجبا وماركوس روخو، كما توجد شكوك حول إمكانية لحاق كل من “نيمانيا ماتيتش ولوك شو وتوانزيبي” بهذه المقابلة.
 
أما شيفيلد يونايتد الذي يقدم موسمًا مميزًا مع مدربه الإنجليزي “ويلدر” فقد ترك لاعبه هندرسون قبل عدة أيام ينتقل على سبيل الإعارة، ومن غير المرجح مشاركة اللاعب الإيرلندي “إجان” بسبب الإصابة.

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية في هذه المباراة: دي خيا – ليندلوف – ماجواير – فيل جونز – وان بيساكا – آندرياس بيريرا – فريد – ويليامز – راشفورد – مارسيال – دانييل جيمس.

تشكيلة شيفيلد يونايتد الرسمية في هذه المباراة: مور – أوكنيل – جاجيلكا – باشام – ستيفنز – فليك – نوروود – لوندسترام – بالدوك – موسيت – مكجولدريك.


Advertisements

أخبار تهمك

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ 40 دقيقة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 7 ساعات

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 7 ساعات

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ 35 دقيقة

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status