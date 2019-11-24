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رابط قناة بين سبورت - YOUTUBE مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:10 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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تواجه مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد في 6 مواجهات سابقة في البريميرليغ في نظامه الحديث حيث حقق الشياطين الحمر الانتصار في 5 مباريات وانتصر شيفيلد يونايتد في لقاء واحد وأحرز الأخير 4 أهداف وسجل مانشستر يونايتد 13 هدفًا وكان الفوز الوحيد لصاحب الأرض كانت المباراة الأولى في بطولة البريميرليغ في نظامها الحديث عند فوزه بنتيجة 2-1 في أغسطس/آب 1992.

يقدم شيفيلد يونايتد مستويات قوية في هذا الموسم في الدوري الإنجليزي فهو لا يبتعد كثيرًا عن المراكز الأربعة الأولى وبالتالي المنافسة على إحدى المراكز المؤهلة أوروبيًا سيكون هدفًا منطقيًا مع تطوره بشكل واضح ويمتلك الفريق بعض نقاط القوة التي ساعدته كثيرًا مثل خط الدفاع فهو ثاني أقوى خطوط الدفاع (قبل انطلاق الجولة) باهتزاز شباكه ب9 أهداف فقط، بينما في المقابل تحسن أداء مانشستر يونايتد تدريجيًا الذي حقق الفوز في مباراتين ضمن آخر 3 مواجهات في البطولة والظفر بالنقاط أمام خصم قوي دفاعيًا سيكون دليل على التطور المطلوب.

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