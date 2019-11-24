محمد رمضان عن أول جائزة دوليه: "انتم أصحاب الفضل بعد ربنا"

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بحصوله على جائزة المُغني الأكثر شعبية في أفريقيا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر محمد رمضان فيديو جديد له، ووجه فيه كلمة إلى جمهوره، حيث قال :"الحمد لله رب العالمين أول جايزة دولية في حياتي، جائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا من مهرجانafrima" awords.

وتابع رمضان قائلاً:"أنا بهدي الجايزة دي ليكوا، انتوا اللي بتستحقوا هذه الجايزة، انتوا أصحاب الفضل عليا بعد ربنا، ثقة في الله نجاح، ثقة في الله دايمًا أكون عند حسن ظنكم".



وعلق على الفيديو قائلاً:"جمهوري الغالي انتم اكبر جائزة في حياتي".



مشاركة محمد رمضان في رمضان2020



يُشار أن رمضان يستعد حاليًا لخوض الماراثون الرمضاني المُقبل بمسلسل "البرنس"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، غادة عادل.





مشاركة محمد رمضان فى "الكنز2"



ومن الجدير بالذكر،أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية هو فيلم "الكنز٢"، والفيلم عُرض بالسينمات فى ماراثون عيد الأضحى الماضي، وهو من إخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد رزق، روبى، أحمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل.