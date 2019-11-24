Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رمضان عن أول جائزة دوليه: "انتم أصحاب الفضل بعد ربنا"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:07 م
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
هبة أحمد
Advertisements
أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بحصوله على جائزة المُغني الأكثر شعبية في أفريقيا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر محمد رمضان فيديو جديد له، ووجه فيه كلمة إلى جمهوره، حيث قال :"الحمد لله رب العالمين أول جايزة دولية في حياتي، جائزة المغني الأكثر شعبية في أفريقيا من مهرجانafrima" awords.
وتابع رمضان قائلاً:"أنا بهدي الجايزة دي ليكوا، انتوا اللي بتستحقوا هذه الجايزة، انتوا أصحاب الفضل عليا بعد ربنا، ثقة في الله نجاح، ثقة في الله دايمًا أكون عند حسن ظنكم".

وعلق على الفيديو قائلاً:"جمهوري الغالي انتم اكبر جائزة في حياتي".

مشاركة محمد رمضان في رمضان2020

يُشار أن رمضان يستعد حاليًا لخوض الماراثون الرمضاني المُقبل بمسلسل "البرنس"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، غادة عادل.


مشاركة محمد رمضان فى "الكنز2"

ومن الجدير بالذكر،أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان السينمائية هو فيلم "الكنز٢"، والفيلم عُرض بالسينمات فى ماراثون عيد الأضحى الماضي، وهو من إخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد رزق، روبى، أحمد حاتم، هند صبرى، أمينة خليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسلسل محمد رمضان الجديد محمد رمضان اغاني محمد رمضان اعمال محمد رمضان

أخبار تهمك

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ 38 دقيقة

YALLA شووت مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر رابط ماتش AHilal Saudi يلا شوت PLUS رابط ماتش الهلال

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

منذ ساعة

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف match week مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر on line

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان النيابة العامة بشأن وفاة الطالبة شهد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جولة مع الفنانين.. محمد رمضان يرد على كليب بشرى

محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "الكنز2"

محمد رمضان: ثقة في الله مصر محفوظة

بعد لقب "نمبر وان".. تعرف على آخر ألقاب محمد رمضان

"هزرنا كتير يلا ننجح" محمد رمضان يعلن عن تحمسه لعام 2020

تعرف على موعد حفل محمد رمضان في موسم الرياض

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

05:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status