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وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:02 م
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جانب من المعرض
جانب من المعرض
أحمد الشيخ
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افتتح عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، معرض "التراث المصرى والحرف اليدوية والمنتجات الزراعية لأهالي المدن الحدودية" بمقر الوزارة بمدينة نصر ويستمر حتى الخميس المقبل، فى إطار حرص الوزارة على تعميق الصناعة المحلية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية التنافسية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ باعتبارها إحدى دعائم التنمية، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومى، وإحدى مسارات توفير فرص العمل، إضافة إلى الإسهام فى تلبية احتياجات العاملين من هذه المنتجات التراثية والحرفية العصرية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

أكد عماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن هذا المعرض يستهدف إبراز التراث المصري القديم من خلال عرض المنتجات اليدوية البسيطة الناتجة عن الصناعات الحرفية التي تتميز بها الأسرة المنتجة؛ بما يُسهم فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التوسع فى أنشطتهم وزيادة الإنتاج ومن ثم توفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى حرص الوزارة على تنظيم هذا المعرض بشكل دورى بما يخلق منافذ بيع تسويقية مجانية للمنتجات التراثية لأهالي المدن الحدودية على النحو الذى يؤدى إلى تحسين أحوالهم المعيشية.

قالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إنه يتم تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة؛ بما يسهم فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة حيث إن 65 % من العارضين سيدات، وأن معروضاتهن هى نتاج أعمال العديد من النساء داخل المنازل بالمدن الحدودية، موضحة أن هذا المعرض يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تُنظمها وزارة المالية لتوفير احتياجات العاملين، من خلال توفير منفذ جيد لأبناء المدن الحدودية «حلايب وشلاتين، وسيوة، وشمال وجنوب سيناء، وأسوان، والإسكندرية، وسوهاج»؛ لعرض منتجاتهم المحلية ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة، فى إطار جهود الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلاً عن الواردات الأجنبية.

أشارت إلى أن وحدة تكافؤ الفرص تُشارك بصورة فعالة في ترويج معروضات أبناء المدن الحدودية، من خلال نشر صور أعمالهم على الموقع الإلكترونى الرسمى للوحدة، لافتة إلى أن السلع المعروضة تتمتع بجودة مصرية أصيلة، وأبرزها: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور، وزيت الزيتون، والإكسسورات اليدوية، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسوانية، الخزف والفخار، والملح الصخري، والمفارش، ومشغولات كورشيه، ومنتجات الخوص.

حضر الافتتاح طارق عوض مدير عام العلاقات العامة بوزارة المالية، وزينب جمال الدين مدير إدارة السفاري بالهيئة العامة لتنشيط السياحة.
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
وزارة المالية تطلق معرض "التراث المصرى لأهالي المدن الحدودية"
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الكلمات المفتاحية

وزارة المالية المحافظات الحدودية الصناعات اليدوية الصناعات التقليدية

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