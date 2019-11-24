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«SPORT يلا شوت bein» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش اليونايتد beIN SPORT او

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:52 م
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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد
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معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد وشيفيلد يونايتد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : حفيظ دراجي
الساعة : 6:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:30 مساء بتوقيت السعودية


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