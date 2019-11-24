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أخبار البورصة المصرية .." ممفيس" تحقق أرباح بـ 1.73 مليون جنيه في 4 شهور .. تعرف علي الأسباب

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 05:48 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

كشفت البورصة المصرية ، عن القوائم المالية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية والتي تخص الفترة من شهر 7 الي اكتوبر2019، حيث أسفرت  النتائج عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 1.73 مليون جنيه .

أخبار البورصة المصرية .. أسباب تحقيق الشركة للأرباح

وعللت الشركة أسباب الأرباح  في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه بفعل زيادة الإنتاج والمبيعات خلال الفترة  السابق  ذكرها .

وكشفت القائم المالية للشركة أن  المؤشرات المالية عن الربع الأول من العام المالي الجاري (2019-2020) أظهرت  تحقيق الشركة  صافي ربح بلغ 1.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 12.93 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


وكشفت القوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية ، أن إيرادات الشركة قد ارتفعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل نحو 114.63 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 77.42 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.


متي تم إدراج الشركة في البورصة المصرية 

وأدرجت ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995، حيث تعمل شركة ممفيس للأدوية في قطاع المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الأدوية، و لديها شركات في جميع أنحاء مصر ، وتعمل على لوازم الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية. يقع مقر شركة ممفيس للأدوية في القاهرة ، مصر ، وقد تم تأسيسها في يوليو 1991.


ويبلغ عد د أسهم ممفيس في البورصة المصرية نحو 5.6 مليون سهم ، القيمة الأمية للسهم 10 جنيهات.

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