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حقوق المنصورة تنظم غدًا الاثنين ندوة بعنوان "طموحات وتحديات"

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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تنظم كلية الحقوق جامعة المنصورة غدا الاثنين ندوة هامة عن الموارد المائية المصرية بعنوان " طموحات وتحديات " بقاعة الدكتور السنهوري الساعة العاشرة والنصف صباحًا، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور اشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

ويحاضر فيها الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري السابق يأتي ذلك في إطار الخطة الثقافية التي وضعها الدكتور شريف خاطر عميد الكلية بالتنسيق مع الدكتور وليد الشناوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.
 
وتهدف الندوة إلى بيان موقف مصر الحالي والمستقبلي من الموارد المائية باعتبارها شريان الحياة وكيف يمكن التغلب سياسيا علي اَي معوقات تؤثر علي هذه الموارد الحيوية.
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الكلمات المفتاحية

مصر حقوق المنصورة اخبار

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